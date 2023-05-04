القبض على «حرامي» الهواتف المحمولة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول خاص بأحد الأشخاص بأسلوب المغافلة، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وأقر بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (الهواتف المحمولة المستولى عليهم) بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموه بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابي

وأسفرت الجهود عن ضبط ( شخصين – لهما معلومات جنائية ) لتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المغافلة وأنهما وراء ارتكاب واقعتي سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.