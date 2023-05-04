مسلم يطرح «سابوك في البيت» ويهديها لروح والده

طرح المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته «سابوك في البيت» وهي الأغنية الثالثة، من ألبومه الجديد والأغنية درامية اجتماعية، أهداها إلى روح والده.

ويحكى «مسلم» خلال الأغنية عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز، حيث يتحدث هذا العمل عن ضرورة استغلال الوقت، والبقاء قدر المستطاع، مع الأهل لأنه مع الأيام بشكل أو بآخر سيأتي يوما ويغيبون.

المطرب مسلم قدم أغنية «سابوك في البيت» التي لم يكتب كلماتها ولحنها للمرة الأولى في مسيرته الفنية. وقد تعاون مع الشاعر محمود سليم والملحن جابر جمال، بينما أنتجها إسلام الأزرق وأخرجها أحمد ماريو، الذي تعاون مع مسلم سابقًا في أغنية «مش ندمان».

أغنية «سابوك فى البيت» استغرق تصويرها يوما كاملا، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلماتها: «سابوك فى البيت.. وغصبن عنك استنيت.. ومشيوا و قفلوا من بره.. بـ مية ترباس ولا حسيت.. سابوك بتبص ع الحيطة.. تروح من أوضه على أوضه.. بتعدل صورة معوجة.. وأتاري العوجة كات ف الحيط».