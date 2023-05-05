7 أفلام معروضة في السينمات اليوم.. هتخرج فين النهارده؟

يحرص الكثير على الذهاب لدور العرض السينمائي لمشاهدة الأفلام المعروضة خلال إجازة نهاية الأسبوع، ووفق موقع «السينما» فإن هناك أعمالا تعرض حاليا في الصالات المختلفة من بينها باقة كبيرة من الأفلام المصرية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، الأفلام المعروضة في السينمات داخل مصر اليوم.

أبرز الأفلام المعروضة في السينمات اليوم

1- فيلم ساعة إجابة

يتحدث فيلم ساعة إجابة عن حدوث خلافًا بين طفل ووالداه، ثم يتمنى الطفل بأن يحصل على أب وأم مختلفين، وعندما تتحقق أمنيته يجد نفسه ينتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة فيعيش مغامرة جديدة.

مواعيد عرض ساعة إجابة

ويعرض فيلم ساعة إجابة في سينما بريمير أمريكانا 11:00 صباحا01:30 ظهرا 04:00 عصر، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب 05:00 مساء 07:00 مساء 10:00 مساء، سينما كايرو فيستفال 10:30 صباحا 01:00 ظهرا 03:00 عصرا، سينما جلاكسى المعادي 10:00 صباحا 02:00 عصرا، سينما سي سينما أرابيلا 10:00 صباحا 12:00 ظهرا، سينما جولف سيتي 10:30 صباحا 03:30 عصرا 09:30 مساء.

2- فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 يدور في إطار من الرعب، يعود عز الدين من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر، العمل من بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، نسرين أمين، محمود حافظ، فرح، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أحمد زاهر، نهى عابدين، نهال عنبر.

أماكن ومواعيد عرض فيلم يوم 13

ينما جالكسي المنيل 10:30 صباحا 01:15 ظهرا 04:00 عصرا، سينما جلاكسى المعادي 10:00 صباحا 12:20 ظهرا 02:40 عصرا، سينما بريمير أمريكانا 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا، سينما بريمير بوينت 90 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا، سينما أركان 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا، سينما جراند الغردقة 02:00 عصرا 04:30 عصرا 07:30 مساء.

3- فيلم رمسيس باريس

فيلم رمسيس باريس تبدأ أحداثه بحكاية حب بين إيزابيل ابنة المحتل الفرنسي حاكم رشيد، وبين الشاب المصري سليم، وتهرب ليلة زفافها على شخص فرنسي لكن والدها يجدها ويرسلها لفرنسا، وهناك تلجأ لساحر مغربي كي يجلب لها سليم بأي وسيلة، بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، محمد أسامة (أوس أوس) ، مصطفى البنا، وسامي مغاوري.

مواعيد عرض فيلم رمسيس باريس

سينما بريمير أمريكانا 06:45 مساء 09:30 مساء 12:00 ليلاً، سينما الزمالك 11:00 صباحا 01:15 ظهرا، سينما كايرو مول 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 03:30 عصرا، سينما مترو الإسكندرية 10:00 صباحا 12:00 ظهرا 02:00 عصرا، سينما داندي مول 01:30 ظهرا 07:00 مساء 09:45 مساء، سينما كوزموس 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 04:00 عصرا.

4- فيلم هارلي

يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، بطولة محمد رمضان، محمود حميدة، مي عمر، أحمد داش حسني شتا، مي كساب.

مواعيد عرض فيلم هارلي

سينما جالكسي المنيل 10:30 صباحا 01:15 ظهرا 04:00 عصرا، سينما جلاكسى المعادي 10:00 صباحا 12:20 ظهرا 02:40 عصرا، سينما بريمير أمريكانا 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا، سينما بريمير بوينت 90 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا، سينما أركان 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا، سينما جراند الغردقة 02:00 عصرا 04:30 عصرا 07:00 مساء.

5- فيلم مغامرات كوكو

تدور الأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل إحدى مستشفيات الطب البيطري، يناقش قضية الرفق بالحيوان، حيث يمتلك دكتور فوزي (خالد الصاوي) المستشفى، العمل من بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، محمد أسامة (أوس أوس)، ومنة فضالي.

مواعيد عرض مغامرات كوكو

سينما كوزموس 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 04:00 عصرا، سينما السراي مول الحدائق 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 03:00 عصرا، سينما توليب الاسكندرية 01:00 ظهرا 07:00 مساء 12:00 ليلاً، سينما جولف سيتي 01:15 ظهرا 06:30 مساء 12:15 ليلاً، سينما الهرم 10:30 صباحا 12:30 ظهرا 03:30 عصرا، وسينما جرين بلازا 01:00 ظهرا 04:00 عصرا 07:00 مساء.

6- فيلم بعد الشر

يدور العمل حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، العمل من بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، محمد أسامة (أوس أوس)، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل.

مواعيد عرض فيلم بعد الشر

سينما جالكسي المنيل 10:30 صباحا 01:15 ظهرا 04:00 عصرا، سينما جلاكسى المعادي 12:00 ظهرا 02:00 عصرا 04:00 عصرا، سينما بريمير أمريكانا 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا، سينما جراند الغردقة 06:45 مساء 09:30 مساء 12:00 ليلاً، سينما أركان 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا، وسينما صن سيتي 10:15 صباحا 01:00 ظهرا 03:45 عصرا.

7- فيلم ابن الحاج أحمد

يتورط شاب يدعى (أحمد) يعمل بائعًا بمتجر بقالة والده في متاعب جمة، بعدما يجد نفسه في مواجهة إحدى العصابات الخطيرة، مما يحتم عليه التعاون مع الشابة (نبيلة) والتصدي للخطر معًا، بطولة شيكو، رحمة أحمد فرج، سيد رجب، عايدة رياض، صبري فواز، وهشام ماجد.

مواعيد عرض فيلم ابن الحاج أحمد

سينما بريمير أمريكانا 11:00 صباحا 01:30 ظهرا 04:00 عصرا، سينما أركان 09:30 مساء 12:00 ليلاً، سينما الزمالك 04:00 عصرا 12:45 ليلاً، سينما جلاكسى المعادي 10:00 صباحا 12:00 ظهرا 02:00 عصرا، سينما جالكسي المنيل 10:30 صباحا 01:15 ظهرا 04:00 عصرا، سينما جراند الغردقة 01:30 ظهرا 04:00 عصرا 06:45 مساء.