مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يبحث فرص التعاون التجاري بين البلدين

بحث مجلس الأعمال السعودي الإيطالي، اليوم الجمعة، فرص تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وعقد وفد من اتحاد الغرف السعودية، ممثلا بمجلس الأعمال السعودي الإيطالي -حسبما أفادت قناة «الإخبارية» السعودية- مباحثات في العاصمة الإيطالية روما لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك بمشاركة ممثلين من صندوق الاستثمارات العامة ومن وزارتي الصناعة والاستثمار إلى جانب 45 من رجال وسيدات الأعمال.

وأكد ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي، ضرورة إطلاق سياسة صناعية سعودية مشتركة مع تمكين الشركات الإيطالية من الدخول إلى السوق السعودية.