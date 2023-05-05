إعدام 3 أطنان مواد غذائية فاسدة وإغلاق 14 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق.

المرور على المنشآت الغذائية وضبط المخالفين

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

إعدام أغذية فاسدة وإغلاق منشآت مخالفة

وتم خلال الحملات المرور على أكثر من 196منشأة غذائية، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 14 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى إعدام 3 أطنان و734 كيلو أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 15 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 164 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.