موعد إصدار تصاريح حجاج الداخل 2023 بالسعودية.. إليك شروط التسجيل

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن موعد إصدار تصاريح حجاج الداخل 2023 بالسعودية وآخر موعد للتسجيل بالإضافة إلى شروط الحصول عليها، وكيفية تحديد باقة الحج المناسبة حسب إمكانية كل شخص وسدادها إلكترونيًا توفيرًا للوقت والمجهود.

موعد إصدار تصاريح حجاج الداخل 2023 بالسعودية

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن موعد إصدار تصاريح حجاج الداخل 2023 بالسعودية الذي يبدأ من اليوم الجمعة 15 شوال 1444 الموافق 5 مايو الجاري، ويستمر حتى 7 ذي الحجة 1444، الموافق 27 مايو 2023.

ويتم منح تصاريح حجاج الداخل 2023 بالسعودية لمن أكملوا رسوم المالية الخاصة بحجز التصريح، واختيار الباقة المناسبة.

سعر تصريح الحج للمقيمين 2023

وتضمن سعر تصريح الحج للمقيمين 2023 نحو 4 باقات شاملة السكن والانتقالات وهي كالآتي:

الباقة الاقتصادية تبدأ من 3984 ريالا سعوديا.

الباقة الثانية تتراوح ما بين 8092 إلى 8458 ريالا سعوديا.

الباقة الثالثة تتراوح ما بين 10596 إلى 11841 ريال سعوديا.

الباقة الأخيرة تبدأ من 13150 ريالا سعوديا.

شروط إصدار تصريح الحج 1444

وجاءت الشروط الواجب توافرها في المقيمين بالمملكة لأداء مناسك الحج للعام الجاري كالآتي:

- ألا يكون قد سبق لهم أداء الحج أو العمرة منذ 5 سنوات أو أكثر.

- عمر المتقدم أكبر من 12 عاما هجريا.

- الهوية أو جواز السفر ساري حتى نهاية ذي الحجة على الأقل.

- ألا يكون مريضا أو يعاني من أمراض مزمنة حادة أو معدية.

- الحصول على تطعيمات كوفيد 19، ولقاح الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية.

- التسجيل متاح لشخص الحاج فقط، يمنع التعامل مع وسطاء أو كلاء

- التسجيل يكون برقم جوال لم يسجل به من قبل.

- دفع الرسوم الخاصة بإصدار التصاريح خلال 72 ساعة من التقديم.

تتيح الوزارة للمتقدمين إمكانية إضافة حتى 13 مرافق ويتضمن المحرم على أن يكونوا جميعًا في مجموعة واحدة.