«أسلحة ونظارات ميدان ومخدرات».. ضبطيات الجمارك اليوم بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، راكبا مصريا بحوزته كمية متنوعة من المخدرات، وراكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته بندقية وسلاح أبيض ونظارتا ميدان.

ضبط راكب مصري بحوزته مواد مخدرة أسفل فرش حذاء

الحالة الأولى كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 150 قرص ترامادول المخدر وقطعة صغيرة من مخدر الحشيش أسفل فرش حذاء داخل حقيبة الراكب، وتم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد عبد الواحد ومحمود علي عباس، مأموري الجمرك، وحازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3.

الجمارك تضبط نظارتي ميدان يلزم لدخولهما البلاد تصريح من الأمن العام

جاءت الحالة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل استوقف محمود محمد فتحي، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك، ومحمد عبدالمنعم صالح رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، وقام بدوي علي بدوي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف عبد القادر السيد إبراهيم، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط بندقية ضغط هواء وخنجر بنصل معدني محظور حيازتها طبقا للقانون 349 لسنة 1945.

كما أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، كما تم ضبط نظارتي ميدان يلزم لدخولهم البلاد تصريح من الأمن العام.

الجمارك: تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبين

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 107 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 108 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.