إجراءات تحويل وحدتك السكنية إلى تجارية.. اعرف المطلوب

أقرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقوبات على المواطنين الذين يحولون وحداتهم السكنية إلى تجارية أو إدارية، لذا وضعت حزمة من الإجراءات عند القيام بتحويل الشقة من سكني إلى تجاري أو إداري.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، إجراءات تحويل الشقة السكنية إلى تجارية أو إدارية، الأمر الذي يغشل اهتمام الكثيرين.

إجراءات تحويل شقة سكني إلى تجاري

- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم، الخاص بالشخص المتقدم لطلب تحويل الشقة من سكني إلى تجاري أو إداري بشرط أن تكون سارية.

- تقديم صورة من عقد ملكية الشقة.

- تقديم نسخة من خارطة الأرض.

- في حال تقديم الطلب للمرة الأولى، يوصى بتقديم إقرار يفيد بموافقة الجيران على تحويل الشقة إلى نشاط تجاري.

- تقديم الرخصة التجارية للشقة في حين التقديم على طلب بالتجديد.

- توضيح الاسم التجاري المدون في الرخصة التجارية الجديدة.

- الإيتاء بإقرار بإمكانية البناء مع التصميم.

- الإيتاء بإقرار بالالتزام بكافة القرارات.

المستأجر لا يمكنه تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المستأجر ليس له أحقية تحويل الشقة السكنية إلى النشاط التجاري أو الإداري، فحين أن العقد بن المالك والمستأجر مكتوب به سكني، وهذا لأن العقد المكتوب هو شريعة المتعاقدين، وبهذا الشكل لا يمكن للمستأجر تحويل نشاط الشقة إلا بعد موافقة المالك الأصلي.