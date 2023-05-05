المغربي مهدي ساقي يتوج بجائزة Webby Awards العالمية في نيويورك

حصد الفيلم المغربي القصير «160 شعور سينمائي» على جائزة أفضل عمل إبداعي لعام 2023 ضمن جوائز Webby Awards الأمريكية العالمية.

المسلسل ضمن جوائز Webby Awards

ويُعد هذا الإنجاز سابقة في تاريخ الجوائز الأمريكية حيث يُعد المخرج وصانع المحتوى المغربي مهدي ساقي، الشهير بلقب «دكتور مشاكل»، أول فنان مغربي وعربي يقتنص جائزة أفضل فيديو إبداعي «Best Mashup Video» في المسابقة العالمية، وسط منافسة شرسة ضمت أعمالًا من شركات إنتاج عالمية

فيلم «160 شعور سينمائي 160 Feelings of Cinema»

فيلم «160 شعور سينمائي 160 Feelings of Cinema» هو تجسيد مصور للمشاعر الإنسانية بوجوه أشهر ممثلي هوليوود، عبر فيديو مدته 4 دقائق يمزج مقتطفات من 160 فيلمًا من أشهر الأفلام السينمائية العالمية على طريقة «الماشب»، في تجربة بصرية إنسانية غير مألوفة، من بينها أفلام «انسبشن»، «لا لا لاند»، «سبايدرمان»، «كابتن أمريكا»، «ترومان شو»، «فورست جامب»، و«هاري بوتر».

ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات النسخة السابعة والعشرين من جوائز «ويبي أووردز»، التي تقدمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية، التي تعتبر «أعلى وسام على الإنترنت»، وتلقب بجوائز «أوسكار الإنترنت»، والجوائز الدولية الرائدة التي تكرم المبدعين عن أعمالهم الفنية على الإنترنت من صناع المحتوى والمخرجين والفنانين ومبدعي التطبيقات الرقمية والألعاب والمدونات الصوتية والفيديوهات المصورة، وشارك في ترشيحاتها هذا العالم مايزيد عن 14 ألف مشاركة من أنحاء العالم.