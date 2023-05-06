8 معلومات عن محمية سانت كاترين بجنوب سيناء.. مساحتها 5 آلاف كيلومتر

تعد مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء من أشهر وأهم المدن السياحية في العالم، كونها مزارا سياحيا دينيا للحجاج المسيحيين من كل أنحاء العالم، حيث تضم عدة مزارات دينية متعددة مرتبطة بالنبي موسى عليه السلام والنبي هارون، إلى جانب وجود طبيعة خلابة في وديانها وجبالها العالية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن سانت كاترين هي المدينة الوحيدة بجنوب سيناء التي لا تطل على سواحل، ويعد فصل الشتاء من أفضل فصول السنة بها، ويجذب السياح للاستمتاع بتساقط الثلوج، وتتعرض المدينة الهادئة إلى أمطار وسيول كل عام والتي تكون سببا في فرحة مواطنيها الذين يعيشون على تلك المياه.

محمية سانت كاترين

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المدينة تقع داخل نطاق المحمية التي تمتد لمساحة تتعدى 5000 كيلومتر مربع، تجذب السياح من كل حدب وصوب لمشاهدة ما تحويه من حيوانات برية ونباتات طبية وعطرية، بالإضافة إلى رصد الطيور المهاجرة.

نباتات نادرة في محمية سانت كاترين

فيما قال الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن المحمية تضم نباتات طبيعية نادرة، مثل الزعتر والعجرم والبعثران، وتكثر بها أيضاً الزراعات المثمرة، والآبار ذات الأهمية التاريخية، مثل بئر موسى عليه السلام وآبار وادي الأربعين وعيون المياه بالصخور في وادي إطلاح، وعيون المياه بوادي جبال التي تتساقط مياهيها من داخل الصخور بشكل شلالات صغيرة غاية في الجمال.

وأضاف أن المحمية يوجد بها حياة برية تذخر بالعديد من الحيوانات والطيور، مثل التيتل والغزلان والوعول والأرانب البرية والذئاب والثعالب والضباع، وكذلك النسور والصقور والعقاب والعوسق والشنار وبومة بتلر والقنبرة والأبلق والتمير والغراب والعصافير.

معلومات عن محمية سانت كاترين

1- المحمية مساحتها تزيد عن 5000 كيلومتر مربع.

2- تضم أهم أنواع الحيوانات الثديية، مثل الوبر الصخري والوعل النوبي والمخطط والتيتل البري.

3- تضم أكثر من 12 واديا، أشهرها وادي جبال والتلعة والأربعين وأسيلا وغربة.

4- تضم قمم جبلية عدة أشهرها قمة جبل موسى وجبل كاترين.

5- البدو في سانت كاترين يعملون حراس للمحمية.

6- يوجد بها حوالي 30 نوعا من الزواحف النادرة، و472 من الفصائل النباتية النادرة، منها الطبية والسامة، و19 نوعا من النباتات المتوطنة.

7- تضم مجموعة من الآثار الهامة، أشهرها بئر موسى وشجرة موسى بالوادي المقدس طوى داخل أسوار دير سانت كاترين، والذي يضم كنوزا فريدة من نوعها، ولا توجد لها مثيل على مستوى العالم.

8- تضم عددا كبيرا من الكنائس والأديرة، مثل دير سانت كاترين الذي بني في القرن السادس الميلادي، وكذلك آثار من العصر البيزنطي يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي.