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إصابة 39 شخصا في انقلاب أتوبيس على «صحراوي بني سويف»

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

كتب:

عمرو رجب
09:10 ص | السبت 06 مايو 2023
إصابة 39 شخصا في انقلاب أتوبيس على «صحراوي بني سويف»

أصيب 39 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس، منذ قليل، على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب أتوبيس على صحراوي بني سويف

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف، انقلاب أتوبيس بعد نفق سنوي في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن وجود عدة مصابين، وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس شمال نفق سنوي، وجار اتخاذ اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي 

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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