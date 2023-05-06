«حرامي الشنط» والموبايلات بالقاهرة يعترف بجرائمه: بختار الشوارع الهادية

خضع المتهم بسرقة الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين في شوارع القاهرة، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، واعترف خلالها بتفاصيل ارتكابه لعدة وقائع سرقة بنفس أسلوب «المغافلة».

كيفية سرقة متعلقات المواطنين في الشوارع

وكشف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه عن كيفية سرقة المواطنين في شوارع القاهرة، قائلا: «بختار الأوقات اللي الشوارع فيها هادية وغالبًا بنزل في أوقات متأخرة، وبخطف موبايل من واحد بيتكلم فيه، أو شنطة ست شايلالها».

وأضاف أثناء التحقيق معه، أن الأهم بالنسبة له السرعة في سرقة متعلقات المواطنين حتى لا يستطيع أي من ضحاياه اللحاق به، مضيفًا: «باخد الموبايل أو الشنطة اللي قدامي وصاحبها مش واخد باله وبهرب من المكان بسرعة».

وأوضح المتهم أنه كان يخزن المسروقات داخل منزله حتى لا يشك به أحد، وأنه كان يراه المكان الآمن الذي لا يستطيع أحد الوصول إليه، متابعاً: «الموبايلات كنت هبيعها، والشنط هاخد الفلوس اللي فيها وهرميها».

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الخميس القبض على المتهم بسرقة متعلقات المواطنين في شوارع القاهرة، وتم التحفظ على كافة المضبوطات وإحالة المتهم إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهم يواجه عقوبة السرقة التي نصت عليها المادتان 317 و318 من قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس، في حال إذا لم تقترن السرقة بظرف مشدد آخر.