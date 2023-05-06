كل ما تود معرفته عن جسر السكة الخاص بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

تقدمت أعمال تنفيذ جسر السكة الخاص بالخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع وأعمال تنفيذ كوبري سوميد، وفق الجدول الزمني للمشروع، الذي يعد أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر، التي تسعى الدولة مُمثلة في وزارة النقل في التوسع فيها.

أبرز المعلومات عن جسر السكة للخط الأول للقطار الكهربائي السريع

ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن جسر السكة للخط الأول للقطار الكهربائي السريع في نطاق محطة العاصمة:

- تقدمت أعمال تنفيذ جسر السكة في نطاق محطة العاصمة.

- سلّمت وزارة النقل جسر السكة لتحالف «سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب».

- يبلغ طول الجسر 50 كم.

- يمتد جسر السكة من محطة العاصمة غرباً حتى محطة محمد نجيب بطول 25 كم.

- يمتد جسر السكة شرقاً باتجاه محطة السخنة بطول 25 كم.

- بدأت الشركات المسئولة في تركيب القضبان والبازلت وأعمدة الكاتنيري.

- من المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة، وفق تقرير وزارة النقل، تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

- يتم تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة خاصة مع التقدم الكبير في جسر السكة.

- يشتمل جسر السكة على قطاع أكتوبر وقطاع العلمين وفوكة.

أستاذ طرق: القطار الكهربائي السريع يسهم في تسهيل حركة نقل المواطنين

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، لـ«الوطن»، إن مشروع القطار الكهربائي السريع، يعد وأحد من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، خاصة مع حرص الوزارة على عمل منصع متخصص لقبضان السكك الحديدية، الأمر الذي يوفر استثمارات متنوعة لصالح السكة الحديد.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن المشروع يسهم في تسهيل حركة نقل المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية بسهولة، فضلاً عن دوره الكبير في توفير فرص العمل، نظراً لأنه سيتم إنشاء مناطق خدمية وصناعية قريبة من خط القطار.