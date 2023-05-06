انتظام امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل في اليوم الأول بمدارس جنوب سيناء

قال اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» إن امتحانات نهاية العام الدراسي لمراحل النقل المختلفة انطلقت صباح اليوم السبت بمشاركة ما يقرب من 27 ألف طالب وطالبة على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

أوضح أحمد الإسكندراني أنه تلقي إخطارا من محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أكد فيه أن جميع اللجان فتحت في موعدها المحددة وانتظمت أعمال الامتحانات في اليوم الأول على مستوى كل المدارس، ولم تتلق غرفة العمليات أي بلاغات أو شكاوي بشأن امتحانات النقل.

جولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة سير الامتحانات

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إنه سيقوم بجولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة سير الامتحانات، وقال إن الزيارة تشمل مدارس مراحل الابتدائي، الإعدادي، الثانوي.

أضاف أنه وجه رؤساء الإدارات الثمانية بضرورة زيارة المدارس من أجل متابعة العمل، والتشديد علي ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات.

منع استخدام الهاتف المحمول

قال وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جري التنبيه علي الملاحظين على ضرورة منع الطلاب باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول داخل اللجان والتزام الملاحظين والطلاب بالتعليمات الصادرة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

يذكر أن امتحانات النقل تبدأ اليوم 6 مايو وأن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 بمحافظة جنوب سيناء وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية وفق التالي، الصف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأربعاء 10 مايو 2023 لمدة خمسة أيام، الصف الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الخميس 11 مايو 2023 لمدة خمسة أيام.