إزالة 314 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أسبوع بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 314 حالة تعد بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقاً لتقرير الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة منذ بدء الموجة وحتى 4 مايو الجاري.

حملات إزالة التعديات في المنوفية

وأوضح محافظ المنوفية، أن الإزالات تنوعت ما بين إزالة 75 حالة تعدي مباني وأملاك دولة بمساحة إجمالية 10253 متر مربع، و51 حالة زراعة أملاك دولة بمساحة فدان و12 قيراطا و2 سهم، فيما تم إزالة 105 حالات تعدي أخرى على الأراضي الزراعية أملاك خاصة، بمساحة 13 ألفا و700 متر، وتنفيذ 51 متغيرا مكانيا تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة تزيد عن 4 آلاف و613 مترا، وإزالة 32 حالة أخرى بناء بدون ترخيص بمساحة تقدر بألفي و423 مترا.

متابعة حملات الإزالة ميدانيا

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانيا ومن خلال غرفة العمليات المركزية، لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف، مشددا على استمرار التنسيق التام مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى، مع الاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضي الزراعية للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعد لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.