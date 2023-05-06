شعبة الأسمنت: الأسعار مستقرة منذ أبريل وتوقعات بتراجعها الفترة المقبلة

قال أحمد شرين، رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، إن الأسواق المصرية تشهد حالة من الهدوء الملحوظ خلال الفترة الحالية، فيما يخص أسعارالأسمنت، والتي تختلف من شركة إلى أخرى، مشيراً إلى أن هذه الحالة من الاستقرار مستمرة منذ شهر أبريل الماضي.

توقعات بتراجع أسعار الأسمنت

وأضاف شرين أن هناك توقعات باستمرار استقرار أسعار الأسمنت في الفترة المقبلة، أو قد تنخفض، حيث يبلغ سعر أسمنت المسلح 1960 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 1940 جنيهاً، وأسمنت التعمير 1970 جنيهاً، بينما سجل سعر طن أسمنت المنيا 1980 جنيهاً، والمعلم 1860 جنيهاً.

أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت أن سعر أسمنت وادي النيل يبلغ 1860 جنيهاً، وأسمنت المخصوص 1960 جنيهاً، وأسمنت سيناء 42.5 سجل 1870 جنيهاً، في حين سجل أسمنت حلوان 2000 جنيهاً، والسهم 1780 جنيهاً للطن.

وتابع شرين أن أسمنت العسكري سجل 1880 جنيهاً، وأسمنت السويدي 2060 جنيهاً، فيما بلغ سعر أسمنت المصريين 1770 جنيهاً، والبرج 1900 جنيهاً، والنهضة 1820 جنيهاً للطن.