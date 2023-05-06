بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بقنا

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل على طريق العويضات على أطراف مدينة قوص جنوب محافظة قنا، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث قنا

وحصل «الوطن» على أسماء المصابين في حادث قوص بقنا في تصادم موتوسيكل مع توك توك، وهم كالآتي: كريم عطا محمد، 19 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبدالرحمن علي يوسف 24 عاما، خلع بالكتف الأيسر، ونبيل مغربي العركي، 16 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمود شعلان صديق، 19 عاما، خلع بالكتف الأيسر.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، يفيد وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك على طريق مدينة قوس، جنوب محافظة قنا.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين في حادث قنا اليوم

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية وسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص في الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تقرير من إدارة مرور قنا حول أسباب الحادث.