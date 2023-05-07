«أزهرية الإسكندرية»: انطلاق امتحانات الأول والثاني الثانوي دون شكاوى

أكد الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنه لم يرد أي شكاوى من الطلاب بشأن أسئلة امتحانات القراءات اليوم للصفين الأول والثاني الثانوي بجميع أقسامها.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في بيان اليوم، أنه تم متابعة امتحانات النقل الثانوى فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مواد الفقه في اللجنة الأولى، والتاريخ للجنة الثانية للصفين الأول والثاني الثانوي الأدبي.

وأشار إلى أن طلاب القسم العلمي للصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون الامتحان في مادة الفقه للجنة الأولى، والكيمياء في اللجنة الثانية.

امتحانات الثانوي الأزهري

وأكد، أنه تم متابعة الامتحانات عن طريق غرفة العمليات بالمنطقة للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مؤكدا ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

في ذات السياق، تابع علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الوكيل الثقافي للمنطقة، المرور على العديد من المعاهد لمتابعة سير العملية الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي.

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية

وأكد أنه اطمئن على سير العملية الامتحانية، مؤكدا ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات.