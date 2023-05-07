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خبير عقاري: إطلاق بوابة خدمات المستثمرين يدعم القطاع

كتب:

مريم حنفي
12:00 م | الأحد 07 مايو 2023
العقارات

العقارات

قال المهندس رامي فارس، الخبير العقاري، إن فكرة إطلاق بوابة خدمات المستثمرين، جاءت في الوقت المناسب لتؤكد الوزارة أنها دائما داعمة لقطاع الاستثمار والتطوير العقاري في مصر.

أهمية بوابة خدمات المستثمرين

وأكد أن خطوة إطلاق بوابة خدمات المستثمرين في غاية الأهمية لقطاع التطوير العقاري والقطاع بشكل عام، فضلاً عن دعم منظومة تصدير العقار المصري في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأشار إلى أن البوابة تسهم في تطوير القطاع العقاري عبر تقديم المزيد من التسهيلات بهدف تنشيط القطاع العقاري، واستقطاب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال الداخلية والخارجية للاستثمار في السوق العقارية.

 

الهدف من بوابة خدمات المستثمرين

وأشارت إلى أن القطاع العقاري على وجه التحديد كان في انتظار مثل هذه الخطوة الإيجابية، لأن القطاع العقاري عصب الاقتصاد، ويعكس ذلك حرص الدولة على بذل الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة بهدف خلق المناخ الملائم، لجذب وتحفيز الاستثمارات العقارية. 

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بقلم مريم حنفي