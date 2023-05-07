المستشار العلمي لـ«مستقبل مصر»: المشروع يبلغ أكثر من مليون و100 ألف فدان

قال الدكتور ياسر عبدالحكيم، المستشار العلمي لمدير مشروع «مستقبل مصر»، إن المشروع باكورة مشروع الدلتا الجديدة، وتبلغ مساحته أكثر من مليون و100 ألف فدان، ويمثل 50% من مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» حتى الآن، وكانت بدايته في عام 2017، واعتماده الأساسي على مياه الآبار، وسيدخل له ري تكميلي بترعة من فرع رشيد.

زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ هناك توجيه رئاسي بالتركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تستهلك فاتورة استيراد كبيرة في مشروع «مستقبل مصر»، وعلى رأس تلك المحاصيل الحبوب والقمح.

بنجر السكر من المحاصيل المستهدفة

وتابع أن بنجر السكر من ضمن المحاصيل المستهدفة في مشروع «مستقبل مصر»، مشيرًا إلى أنه جرى تحقيق نجاحات كبيرة فيه على أرض الواقع، وتغطية جزء كبير من استيراد مصر لهذا المحصول، موضحًا أنه يجرى استيراد حوالي 30% من احتياجتنا من السكر، ولكن بالوقت الحالي اقتربنا تقريبًا من الاكتفاء الذاتي، وهذا بفضل مشروع «مستقبل مصر».

وتابع أن مشروع «مستقبل مصر» من أكبر المشروعات التي بها بنجر سكر، ويتعاقد مع أكثر من 6 مصانع سكر في مصر، يأتي ذلك بهدف تغطية الإنتاج.