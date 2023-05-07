قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار أريحا لليوم الـ16 على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة أريحا في الضفة الغربية، لليوم الـ16 على التوالي، اليوم الأحد، وفق تصريحات لمصادر أمنية فلسطينية، أفادت بأن القوات الإسرائيلية تعيق خروج المواطنين من مدينة أريحا، وتجبرهم على الانتظار لساعات طويلة في الحواجز العسكرية، بالإضافة لتفتيش مركباتهم والتدقيق في هويات المارة.

نصب الحواجز العسكرية على مداخل أريحا

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حواجزها العسكرية على المدخلين الشماليين للمدينة في طريقي هيئة التدريب والمعرجات، والمدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشرقي المعروف بالبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة.

ووفق آخر الإحصائيات لمحافظة أريحا والأغوار، أدت انتهاكات الاحتلال في المدينة منذ مطلع العام الجاري إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 45 آخرين، بالإضافة لاعتقال 137 شخصا، وهدم 12 منزلا، وتوجيه إخطارات بالهدم لـ55 منزلا ومنشأة، مع استمرار احتجاز 6 جثامين.

خسائر القطاع السياحي في أريحا

وبلغت قيمة خسائر مدينة أريحا في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به من فبراير إلى إبريل الماضيين 221 مليون شيكل، منها 121.4 مليون شيكل خسائر خلال فترة الأعياد.