الحكم على 5 أشخاص متهمين بالاتجار في المخدرات بحدائق القبة اليوم

تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الاثنين، بالحكم على 5 متهمين؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

تأجيل للنطق بالحكم

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الاثنين 8 مايو للنطق بالحكم على المتهمين.

حيازة مواد مخدرة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بحيازة وإحراز المواد المخدرة في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين أودعوا بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات.

وتحرر المحضر اللازم، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالتهما إلى المحكمة المختصة.