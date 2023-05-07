إصابة 8 أطفال في انقلاب أتوبيس حضانة داخل ترعة بالشرقية

أصيب 8 أطفال في انقلاب أتوبيس حضانة داخل مصرف على طريق قريتي «شلشلمون - كفر عمر مصطفى» بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

إصابة 8 أطفال في انقلاب أتوبيس حضانة

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بانقلاب أتوبيس حضانة على طريق قريتي «شلشلمون - كفر عمر مصطفى» بدائرة مركز شرطة منيا القمح، ما أسفر عن إصابة 8 أطفال.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز منيا القمح، وقوات الإنقاذ النهري، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

انتشال الأتوبيس من المصرف

وأسفرت الجهود عن انتشال الأتوبيس وإنقاذ الأطفال، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أطفال بكدمات وجروح وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.