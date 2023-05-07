دفنا الزوج حيا وطلبا فدية .. إحالة ربة منزل وعشيقها للمفتي بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية اليوم، إحالة أوراق حداد مسلح وربة منزل إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهما، بعد اتهامهما بقتل زوج المتهمة باستدراج المتهم الأول له إلى أرض زراعية ودفنه حيا في حفرة حفرها بيده، بعد أن دس له مخدرا في العصير، أثناء اصطحابه إلى قطعة يملكها بدعوى البحث عن الآثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد في القضية رقم 615 لسنة 2022 جنايات مركز شربين والمقيدة برقم 8 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

تفاصيل دفن زوج حيًّا في أرض زراعية

وأحال المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، كلا من «جمعة.أ.ع.أ»، 44 عامًا، حداد مسلح، ومقيم بعزبة نقولا التابعة لقرية كفر الحطبة مركز شربين، و«ولاء.ش.ع»، 33 عامًا، ربة منزل، لأنهما في يوم 14/9/2021 بدائرة مركز شربين -محافظة الدقهلية، قتل المتهم الأول المجني عليه «محمد إبراهيم فتحي إبراهيم»، حداد مسلح، زوج المتهمة الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار.

دس كمية من عقار مهدئ بمشروب عصير للمجني عليه

ووجَّهت له النيابة العامة اتهام بأنه عقدا العزم وبيتا النية على قتلة وأعدا لذلك الغرض عقارًا دوائيًا «مهدئ» واصطحبه إلى مكان الواقعة ودس له كمية من هذا العقار بمشروب عصير وقدمه له فاختل توازنه وأغشي عليه فكبَّل يديه وقدميه وجثم فوقه حتى تأكد من انقطاع أنفاسه وهال عليه التراب قاصدًا من ذلك إزهاق روحه محدثًا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

خطف المجني عليه بالتحايل

وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل المجني عليه بأن استدرجه حيلة إلى الأرض الزراعية خاصته، موهمًا إياه بوجود آثار والتنقيب عنها وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه وكان ذلك مصحوبًا بطلب فدية من أهله.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى تلتها وهي التخلص من العقوبة وهي أنه في ذات المكان والزمان أخفى جثة المجني عليه للتستر على جريمته محل الاتهام السابق.

طلب فدية مبلغ 500 ألف دولار

ووجَّهت النيابة العامة للمتهم الأول بأن شرع في الحصول على مبلغ نقدي 500 ألف دولار من كل من: «أسعد. إ. ف»، و«شكري. ن. ع»، بأن هددهما بإيذاء المجني عليه وإزهاق روحه إلا أن تلك الجريمة أوقفت لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بعد اكتشاف الجريمة.

الزوجة اشتركت بطريقي التحريض والاتفاق

وعن اتهامات الزوجة، فقد وجهت النيابة للمتهمة الثانية «زوجة المجني عليه» بأن اشتركت بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة إذ إنه وعلى أثر علاقة غير مشروعة فيما بينها وبين المتهم الأول تدبرا أمر الخلاص من المجني عليه زوجها متفقين على إنهاء حياته.

واعترفت الزوجة، في التحقيقات، بتفاصيل الواقعة، وأنها تعرفت على المتهم من خلال زوجها، وأن صديق زوجها كان يعاملها معاملة طيبة، وفكرا في التخلص من الزوج، الذي كان يضربها ويعاملها معاملة صعبة، وخططت مع صديق زوجها على كيفية التخلص من زوجها، عن طريق حفر حفرة عميقة ودفنه بها وادعاء خطفه، وظل الزوج في قبره بالأرض لمدة 55 يومًا إلى أن تمكنت مباحث شربين بفك لغز اختفائه.