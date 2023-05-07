أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة تتبع سياسات تحفيزية جيدة جدا للمزارع

شرح الدكتور عبدالحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القمح يعتبر المحصول الاستراتيجي الأول بين جميع محاصيل الحبوب، باعتبار أن رغيف الخبز هو المكون الأساسي في الوجبة للمواطن المصري، والدولة حريصة على توفيره بسعر يلائم كل الطبقات.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي في تصريحات لـ«الوطن»، أن توجهت الدولة منذ بداية اندلاع جائحة فيروس كورونا، وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية، الاهتمام بقطاع الزراعة، وبالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وتعمقت الأزمة بشكل أكبر عند اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبارها من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم.

استجابة الدولة بتحفيز المزارع المصري

وترتب على ذلك، حدوث أزمة تسببت في ارتفاع الأسعار، وبدأت السياسية تؤثر على الاقتصاد، واستجابت الدولة بتحفيز المزارع، عن طريق رفع سعر القمح وتحفيز غير مباشر من خلال أن من يورد قمح للصوامع سيتمتع بميزتين الأولى الحصول على مستلزمات الإنتاج من «أسمدة وبذور ومبيدات» بأسعار مدعمة والثانية، أن سيكون له حصة ردة تتناسب مع الكمية التي عمل على توريدها من القمح، تساعده في أمور أخرى.

أستاذ الاقتصاد الزراعية: الدولة تبذل مجهودا كبيرا

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا وتتبع سياسات تحفيزية جيدة جدًا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن يفضل أن تعمل الحكومة أيضًا على الإعلان عن سعر الضمان، أي الحد الأدنى للسعر التوريد المحلي قبل الزراعة بوقت كافي، وعلى سبيل المثال بشهر، حتى يمكن للمزارع التركيز والاهتمام بالخدمة وزيادة الإنتاجية، خاصة أن الزراعة الاستجابة لها ليست فورية، لذا يتيح للفلاح فرصة وضع خطة له.

كما يجب أن سعر التوريد المحلي يكون متناسب مع السعر العالمي، بالإضافة إلى توفير المعلومات والرؤية إلى المستقبل للمزارع المصري حتى يمكنه المساهمة بشكل كبير في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.