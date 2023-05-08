مباحثات لمساعد وزير الخارجية مع مسؤول الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

ترأس السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جلسة مباحثات ثنائية مع تشارلز فریز، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمسئول عن ملفات السلم والأمن والدفاع.

وشهدت جلسة المباحثات استعراض الجانب الأوروبي للاستراتيجيته الأمنية والدفاعية التي تم إقرارها في مارس 2022، في الوثيقة المعروفة باسم «البوصلة الاستراتيجية»، والتي تمثل تطوراً لكافة الأدوات والسياسات الأمنية والدفاعية، التي يسعي الجانب الأوروبي لتحديثها لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الأوروبية.

مباحثات استراتيجية لحلول مشتركة

وأكد السفير إيهاب نصر، بحسب صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال المباحثات، على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، بما يدفعهما للعمل سوياً والتنسيق الحثيث لاستكشاف حلول مشتركة للتحديات التي تواجه الجانبين، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

تعاون مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي

كما أشار السفير إيهاب نصر إلى علاقات التعاون متعددة الأوجه التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي انعكست في معدلات التبادل التجاري بين الجانبين، وكذلك في الطفرة التي شهدتها الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على ضرورة تعميق ترابط سلاسل الإمداد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتحفيز الاستثمارات الأوروبية للتوجه إلى السوق المصرية، في ضوء الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.

ومن جانبه، أشاد فريز بالرئاسة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مبرزاً الدور الهام لأدوات التمويل الأوروبية في مساندة جهود الدول المختلفة في هذا المجال، كما تم مناقشة فرص التعاون الممكنة بين الجانبين من خلال مرفق السلام الأوروبي.

تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية

تناولت جلسة المشاورات تبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الإقليمية سواء على المستوى الأوروبي أو في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تناول تطورات الأزمة الأوكرانية، وتداعياتها على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الوضع في السودان وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية.