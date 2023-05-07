«الخارجية»: المجتمع الدولي فشل في حل الأزمة السورية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية تعتبر البداية وليست النهاية للتعامل العربي منظما ومنسقا مع الأزمة السورية، فبعد 12 عاما فشل المجتمع الدولي في التعامل مع هذه الأزمة.

فشل دولي لحل سياسي

وأضاف «أبو زيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المجتمع الدولي فشل في إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، والطرف الذي عانى خلال السنوات العشر الأخيرة هو الشعب السوري بكل فئاته وتنوعاته وما نتج عنها انتشار للإرهاب وتهديد الأمن الإقليمي وانتشار لتجارة المخدرات.

وأشار إلى أن وزير الخارجية أجرى زيارة مهمة لدمشق، والزيارات المتتالية لوزراء الخارجية، واستقبال مصر لوزير خارجية سوريا، إضافة لعدد من الدول العربية، والتي أسست لتحرك عربي منظم.

مجموعة عمل للتواصل مع سوريا

وأوضح أنه تشكل مجموعة عمل لنواة متمثلة في مصر والعراق والأردن والسعودية، والتي تواصلت مع الحكومة السورية وعقد اجتماع مهم مطلع مايو الجاري، تناول الأبعاد المختلفة لهذه الأزمة وتداعياتها المختلفة فيما سمي بمنهج خطوة مقابل خطوة.