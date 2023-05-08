آيتان من القرآن تأثيرهما عجيب.. رددهما في لجنة الامتحان

توتر وخوف شديد يسيطر على الطلاب داخل قاعة الامتحانات، ما يجعلهم غير قادرين على التفكير ومعرفة المعلومات، والرد على الأسئلة التي طالما حفظوها طوال العام، أحيانًا يصل إلى حد البكاء، لذا يجب معرفة آيتان من القرآن، لهما تأثير شديد لمعرفة الإجابات والتذكر بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى.

ويُقدم «الوطن»، آيتان من القرآن، يجب أن يرددهما الطلاب في الامتحان، ودعاء النسيان في الامتحان، بالتزامن مع بدء مارثون اختبارات الترم الثاني للطلاب التعليم الأساسي والجامعي.

آيتان قرآنية لها تأثير عجيب

نشر مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آية قرآنية لكل الطلاب، لها تأثير عجيب لكل من يعاني من النسيان فى الامتحان والخوف، وهي الآية الكريمة من سورة النساء «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا»، كما يجب أن تقرأ الآية ثلاثة مرات».

وأضاف أنه يجب أن تردد، لعدم النسيان في الامتحان والابتعاد عن التوتر والخوف، مع ترديد «وعلمك ما لم تكن تعلم» ثلاثة مرات أيضًا، وسوف تجدون لها تأثيرا عظيما في التذكير بما قرأتموه طوال العام، مع الحفاظ على دعاء «اللهم إني أسالك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل»، وببركة هذا الورد ما أخفقت في امتحان تحريري أبدًا.

دعاء النسيان في الامتحان

وحددت دار الإفتاء المصرية، دعاء النسيان في الامتحان، التي يجب على الطلاب ترديدها سواء داخل اللجنة أو قبل الدخول للقدرة على التحصيل والتركيز.

وجاءت أبرز وأهم أدعية النسيان في الامتحانات، التي حددتها دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، كالتالي: - «اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، ربّ ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين».

أدعية النسيان في الامتحان..اللهم امنن علي الحفظ- «ربّ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي، اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينيه يا رب العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا مـن خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنّي استودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا منجى ولا ملجأ إلا إليك».

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من أهم أدعية الامتحان «اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم».