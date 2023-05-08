كيف تصبح صاحب ثروة؟.. اجتماع الاستثمار بالولايات المتحدة يقدم النصيحة

كشف الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة «بيركشاير هاثاوي»، عن مجموعة من أبرز النصائح التي يقدمها بعض أثرياء العالم من أجل تكوين ثروة كبيرة، عبر استراتيجية الاستثمار والذكاء الاصطناعي، من ضمنهم رئيس مجلس إدارة الشركة، الملياردير وارن بافيت، ونائب رئيس مجلس الإدارة، تشارلي مونجر.

فرص كثيرة لتحقيق المكاسب

واستعرض عدد من المستثمرين أفضل السبل من أجل تحقيق ثروة بحسب شبكة «سي إن بي سي»، حيث قال بافيت إن الفرص على تحقيق مكاسب كثيرة سيكون عبر الاعتماد على أسهم القيمة ولكن مع إيجاد وجهة نظر طويلة لأن أغلب الناس يريدون المكسب السريع وهذا يفقدهم، مشيرا إلى أن تصرف الأشخاص بغباء يمنح فرص ثراء واسعة.

التنويع في الاستثمار

في المقابل، أشار مونجر إلى أنه من الجنون تعليم صغار المستثمرين تعليم تنويع الاستثمار في الأسهم العادية، متابعا: «أحد الأشياء غير المعقولة التي يتم تدريسها في التعليم الجامعي الحديث هو أن التنويع الواسع أمر إلزامي تماماً في الاستثمار في الأسهم العادية هذه فكرة مجنونة. ليس من السهل أن يكون لديك عدد كبير من الفرص الجيدة التي يمكن تحديدها بسهولة. وإذا كان لديك 3 فقط، فأنا أفضل أن أكون في أفضلها بدلاً من أسوأها».

معرفة حافة الذكاء

وأشار مونجر إلى أن المستثمر يجب أن يعرف حافة ذكاءه، لأنه إذا كان يعرف هذا سيجعل يطور من نفسه من أجل تقليل العيوب، في الوقت الذي قدم بافيت عدة نصائح أهمها التأكد من عدم ارتكاب أخطاء وأن تنف أقل مما تكسبمع ضرورة الابتعاد عن الديون، لافتا إلى أن المستثمرين لا يجب ان يكونوا خبراء في الجوانب التقنية ولكن عليهم فهم الأساسيات والالتزام بالتعلم دائما.

أهمية الاستثمار في آبل

وتابع بافيت: «أرى أن استثمار الشركة آبل نجاح كبير لنا وأنا لا أفهم في الهواتف ولكن أعرف سلوك المستهلك، فنحن نتعلم طوال الوقت من جميع أعمالنا، نحن لا نصبح أكثر ذكاء بمرور الوقت ولكن نصبح أكثر حكمة قليلا».