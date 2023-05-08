قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك 40 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، مقاطعة دونيتسك، 40 مرة باستخدام 187 ذخيرة من عيارات 152 و155 ملم، فيما أسفر عن مقتل شخص واحد في منطقة بتروفسكي.

وقال عضو مجلس «مقاطعة زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية تخطط لاسترجاع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، خلال هجومها المضاد، موضحة أن الخطط الأوكرانية تتضمن محاولة عبور «نهر دنيبر» والاستيلاء على المحطة الكهرذرية ومد جسر للضفة الشرقية.

وقالت صحيفة «التليجراف» البريطانية، أن قنابل روسيا الذكية والثقيلة، أجبرت القوات الأوكرانية على تعديل خططها لهجومها المضاد.

ودعا نائب «مجلس الدوما» الروسي أليكسي جورافليوف، لتحضير دفاع بلاده مسبقا لمواجهة مقاتلات «إف 16» الأمريكية، حيث ستحصل «كييف» عليها عاجلا أم آجلا، وأن طيارين أمريكيين قد يقودونها.

مسؤول أوكراني: كييف ستواصل مهاجمة الروس حول العالم

وأوضح رئيس قسم المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، في مقابلة صحفية، أن كييف ستواصل مهاجمة الروس في جميع أنحاء العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا، إلى أن تصريحات بودانوف، ضربة مباشرة للبيت الأبيض، مضيفة أن «كييف» تعلن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترعى الإرهاب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الشيشان، أشار الرئيس رمضان قديروف، إلى وجود بعض الحيثيات التي لم يبحثها بشكل مفصل مع قيادة «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، مضيفا أنه سيتم توضيحها خلال لقاءات مباشرة بعيدا عن الإعلام وجها لوجه.

وفي إطار العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، اقترحت «المفوضية الأوروبية»، للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الأوكرانية فرض عقوبات على 7 شركات صينية بزعم أنها تزود «موسكو» بأشباه الموصلات، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وفي إطار مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، قالت «أنقرة»، إن حظوظ موافقة «موسكو» على تمديدها لم تستنفد بعد.