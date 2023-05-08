«الشيوخ» يناقش آليات تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلب مقدم من هبة شاروبيم، وأكثر من 20 عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخاصة بآليات تفعيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أنّ تفاصيل الاستراتيجية الوطنية، تشمل تشكيل لجنة للحكماء من الجامعات والمؤسسات التعليمية والأساتذة بالخارج، و500 عالم وأكاديمي وباحث، لوضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أنّ الكليات النظرية تمثل 68% من الطلبة، وسوق العمل لا يحتاج إلى هذه النسبة، لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي، أنّه حتى العام 2040 ستكون التخصصات التعليمية تغيّرت، ودخلت تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء والطاقة النووية.