استرداد 51 فدانا و23 قيراطا من أملاك الدولة في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة عدد من التعديات بالزراعة والمباني على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ21، والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

حملات إزالة

وقال محافظ قنا، إن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعدي بالمباني على مساحة 14 ألفا و 178 مترا، و 50 حالة تعدي بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانا و23 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و17 قيراطا.

التعديات على الاراضي الزراعية

وأضاف «الداودي»، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الدولة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها، سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.