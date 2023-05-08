اعرف توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي لجميع المواد

يرغب الطلاب في معرفة توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023 مع بداية امتحانات الترم الثاني، سواء درجات المواد الرئيسية المضافة للمجموع، والمواد الفرعية غير المضافة للمجموع.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

واعتمدت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، فور انطلاق الامتحانات، توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي للمواد الرئيسية والفرعية، والتي جاءت كالتالي:

توزيع درجات مادة اللغة العربية

80 درجة مقسمة على (64 درجة لامتحان نصف العام وامتحان الفصل الدراسى الثاني، و16 درجة لأعمال السنة مقسمة على 8 درجات مواظبة وسلوك، و8 درجات اختبارات شهرية).

توزيع درجات مادة العلوم 2330

الدرجة الكلية 40 بينها (32 درجة لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، و8 درجات أعمال سنة مقسمة بين 4 مواظبة وسلوك و4 اختبارات شهر).

توزيع درجات مادة الرياضيات 2330

الدرجة الكلية 60 (بينها 48 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول والثاني، و12 درجة أعمال سنة بينها 6 درجات سلوك ومواظبة، و6 درجات امتحانات شهر).

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى

60 درجة كلية بينها (48 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول والثاني، و12 درجة أعمال سنة و6 درجات مواظبة وسلوك و6 درجات امتحانات الشهر).

توزيع درجات 2023 مادة الدراسات الاجتماعية

40 درجة للمجموع الكلي بينها 32 درجة لاختبارت الفصل الدراسي الأول والثاني، و8 درجات أعمال سنة بينها 4 درجات سلوك ومواظبة و4 درجات امتحان شهر.

مواد لا تضاف للمجموع

أما عن توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023 لمادة التربية الدينية الإسلامية فهي 40 درجة لا تضاف للمجموع، و20 درجة للنشاط ولا تضاف للمجموع أيضا.