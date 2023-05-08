سمية الخشاب بعد منحها الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة للفنون: مجهود سنين

عبّرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها الكبيرة بعد منحها أمس الدكتوراه الفخرية، والتي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة دكتور نبيل رزق.

سمية الخشاب تتحدث عن منحها الدكتوراه الفخرية

وقالت سمية الخشاب لـ«الوطن»: «سعيدة بتكريمي من منظمه الأمم المتحدة للفنون ومنحي شهادة الدكتوراه الفخرية في الفن»، مضيفة أنَّ «التكريمات والجوائز التي حصلت عليها خلال مشواري الفني تعني لي الكثير وهو مقابل تعب ومجهود سنين وتركيز كبير».

تكريم سمية الخشاب من منظمة الأمم المتحدة للفنون

وقد منحت منظمة الأمم المتحدة للفنون الدكتوراه الفخرية للفنانة سمية الخشاب، كما منح عدد من جوائز الإبداع الفني لعدد من الشخصيات وهم الفنانة ماجدة نور الدين، والفنان عصام السقا، والفنان أحمد فهيم، والفنان حمزة العيلي، والإعلامية دينا حويدق وغيرهم.

آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب

آخر ظهور لـ سمية الخشاب من خلال بوابة المسرح، إذ عادت بعد غياب من خلال مسرحية كازينو بديعة، ويشاركها في بطولة المسرحية كلا من إدوارد، وأحمد فتحي، وعلاء مرسي، وطارق الإبياري، وعلاء زينهم، وإيمي طلعت زكريا، واستعراضات عاطف عوض، وألحان وموسيقى هيثم الخميسي، من تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.