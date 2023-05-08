المتهم بدهس سيدة في منطقة السلام: هربت بالسيارة خوفا من العقوبة

خضع المتهم بدهس سيدة بسيارته أثناء عبورها الطريق بمنطقة السلام بالقاهرة لجلسة تحقيق استغرقت 3 ساعات، اعترف فيها بأنه كان يسير بسرعة فائقة، وفؤجئ بالسيدة أمام السيارة فصدمها رغما عن إرادته، وفر هاربا بعد أن علم بوفاتها خوفا من العقوبة.

وفي ختام الجلسة، قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة تمهيدا بالتصريح بالدفن.

العقوبة المتوقعة على المتهم

وحول العقوبة المتوقعة للمتهم المتسبب في مصرع سيدة صدمها بسيارة دون قصد، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المتهم سيواجه عقوبة القتل الخطأ، بناء على ما توصلت إليه التحقيقات.

وذكر، أن قانون العقوبات حدد في عدد من مواده عقوبة جريمة القتل الخطأ على المتهم حال ثبوت أن القتل خطأ أو بدون نية وقصد، ووفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات فإن المتهم تفرض عليه عقوبة بالحبس مدة لا تقل على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

مصرع سيدة في حادث تصادم

وتلقى قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة، صباح اليوم، بلاغا يفيد اصطدام سيارة مجهولة بإحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول حال عبورها الطريق بدائرة القسم، مما نتج عنه إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم أدت لوفاتها.

ضبط المتهم

وكثفت الاجهزة الامنية التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت بعد جمع المعلومات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق سيارة ميكروياص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها المتسببة فى الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.