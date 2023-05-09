أغنية «بعلنها» للمطرب هيثم سعيد تتخطى 250 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات

نجاح كبير حققه المطرب هيثم سعيد بأحدث أغنياته التي تحمل اسم «بعلنها»، والتي طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث تخطت مشاهدات الأغنية ما يقرب من 250 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

معلومات عن أغنية بعلنها للمطرب هيثم سعيد

- أغنية بعلنها من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع محمد ياسر وإخراج فادي حداد.

- تخطت مشاهدات الأغنية ما يقرب من 250 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

- قدم المخرج فادي حداد، فيديو كليب جديد وهو «بعلنها»، حول مطرب شهير يقدم حفلات غنائية، ويعجب بفتاة ويحاول التقرب منها.

كلمات أغنية بعلنها للمطرب هيثم سعيد

- كلمات الأغنية، أنا بعلنها رسميا أنا استسلمت وأوقع ليكي إن كلامي ده من القلب بجيب سيرتك سواء ساكت أو اتكلمت.

آخر أعمال الفنان هيثم سعيد

قد طرح الفنان هيثم سعيد، مؤخرًا أحدث كليباته والتي تحمل اسم «بصوت مصري» إهداء لمصر وشعبها، حيث تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في نيل القناطر.

وقد طرح أيضاً أغنية جديدة تحمل اسم «حلوة عنيه»، على موقع يوتيوب، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادي حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة.