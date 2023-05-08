ندوات تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة تنظيم ندوات تعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أحياء حلوان والمعصرة و15 مايو في مرحلتها الثانية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعريف ودعوة الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية في شتي محافظات الجمهورية في مرحلتها الثانية.

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الندوة التعريفية للمبادرة التي عقدت بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، وبحضور الدكتور مهران عبد اللطيف سكرتير الحي وممثلي الجمعيات الأهلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني واصحاب الشركات والمشروعات بنطاق احياء حلوان و المعصرة و15 مايو ضمن اللقاءات التي تنضمها المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تم اقامتها بقصر الاميرة خديجة.

وتشمل أهداف المبادرة التركيز على تنفيذ والتطبيق على أرض الواقع والتأكيد على جديه التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ووضع خريطة على مستوي المحافظات للمشاريع الخضراء والذكية وربطها بجهات التحويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحويل الرقمي.

تحقيق التنمية المستدامة

وتأتي المبادرة ضمن جهود الدولة الهادفة إلي تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجـية الوطنية لتغير المناخ من خلال تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة والمنطقة الجنوبية للعمل من أجل إنجاح المبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء الذكية، والمشاركة بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وظهور العاصمة بالشكل اللائق.

وتشمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ستة فئات هي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ في فئته.

مشروعات محافظة القاهرة

ويشترط في المشروعات التي ستقدم بمحافظة القاهرة أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكي طبقًا لمعايير التقييم المنصوص علىها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية / تختص بالمرأة) ، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي، ويكون المشروع قابلا للتنفيذ ويلبي احتىاجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصرا ابتكاريا، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

كما شملت الندوة الاجابة على استفسارات الحضور في كيفية التقديم والفئات المستهدفة من خلال عرض تقديمي لكافة المعلومات الخاصة بالمبادرة و الدخول على منصة التقديم وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg حتى آخر شهر مايو الجاري.