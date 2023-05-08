افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية آخر يونيو المقبل

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية أوشك على الانتهاء، حيث من المقرر افتتاحه نهاية يونيو المقبل، ويعد الافتتاح الأكبر بالإسكندرية.

تطوير المتحف اليوناني الروماني

وأضاف خلال افتتاح جبانة الشاطبي الأثرية بالإسكندرية، أن المتحف اليوناني الروماني يعد نقلة للإسكندرية للعالمية، حيث أنه المتحف الوحيد المتخصص في الآثار اليونانية الرومانية، مشيرًا إنه تم إعداد العرض المتحفي، وتجهيز قطع أثرية تعرض لأول مرة في المتحف.

عرض القطع الأثرية بصورة جيدة في المتحف اليوناني

وأوضح أنه تم تجهيز عرض القطع الأثرية بصورة جيدة للجماهير وبشكل إرشادي منظم، حيث من المقرر افتتاحه نهاية يونيو المقبل، ويتكون المتحف من المبنى الإداري «بدروم، وأرضي، وأول، وثاني، وثالث، وسطح».

آثار يونانية ورومانية وفرعونية بالمتحف

ويعرض المتحف مومياوات بطلمية ورومانية وتمثال ضخم من الجرانيت الوردي لرمسيس الثاني وتمثال للآلهة إيزيس بملامح رومانية وتمثال للمعبود حربوقراط وتمثال يجسد الصورة المصرية للإله سيرابيس معبود دولة البطالمة ورأس للإسكندر الأكبر من الرخام الأبيض بارتفاع 32 سم، وتعد القاعة رقم 18 مصدر التعرف على سيدات الإسكندرية خلال العصر البطلمي وتمثال لإمبراطور روماني وتمثال ضخم للإمبراطور الروماني، كما تضم القاعة رقم 8 مومياوات بطلمية ورومانية، ورأس ضخم لبطليموس الرابع ورأس لبطليموس السادس وتمثال من الرخام لسيدة وتمثال لإله الخمر باكوس ورأس لإحدى ملكات البطالمة.