«الشباب» تنظم لقاء طلابيا بجامعة المنصورة لمناقشة القضايا المجتمعية

نظّمت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، لقاءً طلابيًا بجامعة المنصورة، بعنوان «القضايا المجتمعية المعاصرة»، في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالقضايا المعاصرة وتوجيه الشباب نحو حياة أفضل ونبذ الأفكار الهدامة.

التوعية الأسرية والمجتمعية ومحاورها

حاضر في اللقاء الشيخ الدكتورمحمد معتوق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد عماد، رئيس بنك الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية.

ويتناول برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية عدة محاور منها «الانتماء وتعزيز الهوية، قيمة الحياة في الاسلام، الحرية الشخصية وحرية التعبير، لماذا خلقنا الله، ضوابط استخدام السوشيال ميديا، قيمة الوقت، آليات فهم النص الديني».

قد ندوة مماثلة بجامعة طنطا الأربعاء المقبل

وفي السياق ذاته سيتم عقد ندوة مماثلة في جامعة طنطا، يوم الأربعاء، تأتي هذه اللقاءات في إطار توسع وزارة الشباب والرياضة في تقديم خدماتها والوصول إلي أكبر قدر من الشباب المستفدين.

رعاية ذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030

كانت وزارة الشباب شاركت بوفد في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهر تحت عنوان: «الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء «رؤية مصر 2030»، والذي عقد بمركز الأزهر للمؤتمرات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.