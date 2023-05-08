رقص وغناء.. مظاهر البهجة تكسو احتفال العائلة المالكة بتتويج تشارلز

تظل مراسم تتويج ملك بريطانيا، هي الحدث الأبرز الذي يشغل أذهان كل المتابعين، فمنذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022، وتتجه أنظار العالم إلى المملكة المتحدة في انتظار تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا جديدا على البلاد خلفا لوالدته، التي حكمت نحو 70 سنة، وكذلك تستمر متابعة العائلة بعد تنصيب الملك الجديد يوم السبت 6 مايو 2023.

وبعد انتهاء الطقوس التقليدية والاحتفالات بالمواكب العسكرية أقيم حفل غنائي ضخم في قلعة وندسور، أمس، وحضره نحو 20 ألف شخص من العامة والضيوف أصحاب الدعوات الخاصة، حسبما ذكرت «إندبندنت» نقلا عن «رويترز».

12.3 مليون مشاهد

وحضر الملك تشارلز الثالث والأسرة الملكية، وحشد ضخم الحفل الموسيقي بحدائق قلعة ويندسور، بمناسبة التتويج.

وشاهد الحفل الموسيقي على شاشات التلفاز ما يصل إلى 12.3 مليون مشاهد، واحتفى الحفل بفنون وموسيقى وشخصيات كرتونية فضلا عن عرض إضاءت فيه طائرات مسيرة السماء.

وشارك المغني الأمريكي ليونيل ريتشي والمغنية الأمريكية كاتي بيري وفريق «تيك ذات» البريطاني وآخرين.

وخلال الحفل تحدث الأمير ويليام ولي العهد مشيدا بوالده الملك وبالملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وكذلك رقصت العائلة المالكة أثناء الحفل الموسيقي، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

الملك تشارلز

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإن تشارلز فيليب أرثر جورج، ولد في 14 نوفمبر 1948، وهو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، حيث تبوأ تشارلز منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا.

وولد في قصر باكنجهام، وكان الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث، وأدى الخدمة العسكرية منذ عام 1971 وحتى عام 1976.

نصب تشارلز أميرا لويلز وإيرلا لتشيستر في 26 يوليو عام 1958، لكنه لم يقلد هذا المنصب حتى 1 يوليو عام 1969، واستلم تشارلز مقعده في مجلس اللوردات عام 1970، وألقى خطابه الأول في يونيو عام 1974، فكان أول فرد من العائلة الملكية يتحدث من مجلس اللوردات منذ عصر إدوارد السابع.