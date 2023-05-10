القصة الكاملة لجريمة نجع حمادي.. إنهاء حياة عامل برصاصة في الصدر

رصاصة استقرت في جسد المجني عليه، كتبت نهاية حياته على يد أحد العاطلين خلال مشاجرة في مركز نجع حمادي التابع لمحافظة قنا، على إثر خلافات بين الطرفين، لتتحول مشادة كلامية إلى جريمة بشعة داخل «نجع حمادي».

تستعرض «الوطن» القصة الكاملة لجريمة «نجع حمادي» حسب ما أعلنته الأجهزة الأمنية من تفاصيل حول الواقعة.

مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، بعدما تقابل الطرفين، الأول المجني عليه «ص.ع» عامل خمسيني ومقيم في مركز نجع حمادي، والثاني المتهم «عاطل»، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية على إثر خلاف مالي سابق بينهما.

مقتل المجني عليه

تطورت المشادة الكلامية بين المجني عليه والمتهم، وتحولت إلى مشاجرة عنيفة بينهما، لجأ حينها المتهم إلى استخدام سلاحه الناري وإطلاق رصاصة استقرت في صدر المجني عليه، أسقطته أرضاً لافظاً أنفاسه الأخيرة غارقاً في دمائه التي ملأت المكان، ليهرب بعدها الجاني على الفور خوفاً من افتضاح أمره.

نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى

وتلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغاً من المستشفى العام بوصول عامل متوفي، إثر إصاباته بعيار ناري في منطقة الصدر، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعي لفحص جسد المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة، وذلك تحت تصرف النيابة العامة.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الاثنين القبض على المتهم بقتل عامل في نجع حمادي بمحافظة قنا، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، وخضع المتهم لجلسة تحقيق اعترف من خلالها بتفاصيل الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهم بقتل عامل في نجع حمادي بقنا ينتظر عقوبة القتل العمد، والتي نص عليها قانون العقوبات تحديداً في المادة 234، كالتالي: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».