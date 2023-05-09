هل توجد عقوبة على رفض سائق التاكسي تشغيل العداد؟.. قانوني يجيب

يواجه العديد من المواطنين في بعض الأحيان مشكلات مع سائقي الـ«تاكسي» عند استقلاله على مسألة تشغيل العداد الخاص بتحديد الأجرة، ففي كثير من الأوقات يرفض سائق السيارة الأجرة تشغيل العداد، إما بحجة أنه لا يعمل، لتحديد الأجرة وفق رغبته بالشكل الذي قد يجعلها أكثر بكثير من القيمة المحددة لها في حال لو تم تشغيل عداد الأجرة أثناء الرحلة.

وتعليقًا على هذا الأمر، يقول المحامي عبدالرازق مصطفى، في تصريحاته خاصة لـ«الوطن» إنَّ قانون المرور المصري جرم هذه الفعلة، ومنع سائق أي سيارة أجرة من الامتناع عن تشغيل العداد في حال أراد الراكب ذلك.

سحب الرخصة 30 يومًا

وأضاف «عبدالرازق»، أنَّ القانون كان واضحا في هذا الأمر، حيث نصت المادة 70 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بتعديلاته، على أنًه: «كل سائق سيارة أجرة مرخصة، بالعداد أو دونه، امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو تقاضى أجر أكثر من المقرر، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة دون عداد، تسحب رخصة قيادته لمدة 30 يوما»

تغليظ العقوبة

وأوضح «عبدالرازق»، أنَّ هذه العقوبة يتمّ تغليظها في حال تكرر الأمر من قبل نفس السائق أكثر من مرة، إذ نصت المادة نفسها على أنَّه: «.. إذا عاد لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يومًا».