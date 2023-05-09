السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لإدانته بتجارة المخدرات بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الثلاثاء، عاطلا لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية من البودرة، وعقار «الكيتامين»، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا، عبارة عن فرد خرطوش وطلقات مما تستخدم على ذات السلاح، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقُدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2 مليون جنيه.

حيازة مواد مخدرة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا يفيد قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة، بقصد الاتجار فيها وحيازة سلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم ضد المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.