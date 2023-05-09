مصرع طفل أسفل عجلات قطار في بني سويف

لقي طفل، مصرعه، اليوم، إثر اصطدام قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد مستقلاً دراجة هوائية من الجهة المعاكسة، بمزلقان مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بمصرع طفل صدمه قطار أمام مزلقان ناصر ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفل أمام مزلقان مركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن وفاته في الحال، وتم التوجيه بإنتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن المتوفي يدعى، «عبدالله .ش . ع» 14 عامًا، كان يستقل دراجة هوائية وخلال اغلاق بوابة المزلقان لقدوم أحد القطارات، حاول العبور من الجهة المعاكسه فصدمه القطار ولقى مصرعه في الحال.

وتحرر المحضر اللازم واخطرت جهات التحقيق، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، صرحت بدفن الجثمان.