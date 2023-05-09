تحرير 61 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق بالمنيا

واصلت محافظة المنيا شن الحملات على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، أسفرت عن تحرير 61 مخالفة تموينية متنوعة، وإعدام لحوم وزجاجات خل غير صالحة للاستخدام الآدمي.

إعدام لحوم وخل فاسد في مركز سمالوط

وقال سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، إنه جرى تنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات ومتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية، شملت شوارع: بورسعيد، سعد زغلول، ناصر، التجارة، والجلاء، وأسفرت عن تحرير 43 مخالفة ما بين، 25 إشغال طريق، 10 تموين، 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، 3 محاضر اشتراطات صحية، 2 محضر ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتم إعدام 10 كيلو من اللحوم و15 زجاجة خل غير صالحة للاستهلاك.

وأعلن عامر طه رئيس مركز ديرمواس، عن تحرير 10 محاضر للمخابز البلدية شملت: نقص وزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، خلال حملة على المخابز البلدية بقرية كفر خزام.

متابعة صرف سلع التموين في ملوي

وفي مركز ملوي، قال اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية، إنه تم تنفيذ حملة تموينية، على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية بعدد من الأحياء، للتأكد من مدى إلتزامهم بالأسعار المقررة، وأسفرت عن تحرير 8 مخالفات تموينية تنوعت ما بين: عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية أمام المواطنين، غلق وعدم إلتزام بالمواعيد المقررة، عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، حيازة سكر تموينى ناقص الوزن.

وأجرى اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة تفقدية على الأسواق بمركز سمالوط للتأكد من مدى توافر وجودة السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة للمواطنين.

شملت الجولة الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية وأسواق الخضر والفاكهة، حيث اطمئن خلالها على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، كما أطلع على قوائم الأسعار للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح ومعلن.

وأجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمدينة المنيا، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة.

وشدد نائب المحافظ، على التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مع التشديد على عدم عرض المنتجات التي شارفت على انتهاء صلاحيتها، لافتًا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية.

والتقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.