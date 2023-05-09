محافظ الغربية: 46 ألف طالب أدوا امتحان الرياضيات دون أي مشاكل

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على انتظام أداء طلاب الصف الأول الثانوي لامتحان مادة الرياضيات، والذي تم تأديته باستخدام التابلت في اليوم الرابع من فترة الامتحانات، دون وجود أي عوائق تذكر في شبكة الإنترنت.

جاء ذلك عقب تفقده لعدد من لجان امتحانات نهاية العام للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمدينة بسيون بحضور اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة بسيون وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان وعدم وجود شكاوى من الامتحانات، وسيرها في جو من الهدوء والانضباط.

وتفقد محافظ الغربية، عدد من المدارس بمديرية بسيون التعليمية، برفقة الدكتور عبد الفتاح عبده، مدير إدارة بسيون التعليمية، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتحسين البيئة التعليمية وضمان جودة التعليم في المدارس بالمحافظة.

انتظام اللجان

وأشاد المحافظ بانتظام وانضباط اللجان وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحان، كما تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات عدم وجود أي شكاوى بخصوص منظومة التابلت وسير الامتحانات في كافة اللجان بالمحافظة دون وجود أي عوائق.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

والجدير بالذكر أن 113466 طالب يؤدون امتحانات الصف الرابع، و 112045 طالب امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالب يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالب امتحانات الصف الأول الثانوي، و39952 طالب امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالب امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالب امتحانات الصف الثاني الإعدادي.