فتح باب التقدم لعضوية برلمان شباب مصر.. اعرف الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن فتح باب التقدم لوحدة البرلمانات الدولية بهيئة مكتب برلمان شباب مصر.

تهدف وحدة البرلمانات الدولية، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتمكين وتعزيز دور الشباب المصري في الساحة الدولية، وتوطيد العلاقات الدولية الشبابية، وذلك استكمالًا للاستراتيجية الوطنية المصرية للنشء والشباب ورفع مستوي الشباب البرلماني المصري، كما تعمل على التعاون الأكاديمي والثقافي والسياسي من خلال الاتفاقيات والتبادل الثنائي.

شروط التقديم لبرلمان شباب مصر

وتعمل الوحدة على تطوير شراكات لتبادل المعرفة ونقل الخبرات الدولية والخارجية مع نظائرهم على المستوي الدولي في المجالات البرلمانية المختلفة.

وحددت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بعض الشروط التي يجب توافرها للتقديم لوحدة البرلمانات الدولية ببرلمان شباب مصر للعام 2023، وهي كالتالي:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- الفئة العمرية من 18- 25 عاما.

3- إجادة لغة أجنبية أو أكثر.

4- أن يكون على معرفة برلمانية وإلمام بالقضايا والسياسات الدولية الشبابية.

5- أن يكون المشارك قد شارك في العمل الشبابي التطوعي أو الدولي وتنمية المجتمع.

ويمكن التقديم من خلال الدخول على هذا الرابط.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة القيادة السياسية في إعداد الشباب للقيادة وتحقيق رؤية مصر 2023 ودعم الشباب صاحب الأهداف والأحلام في بداية مشوار العلاقات الخارجية بالخبرات والتجهيز الكافي.