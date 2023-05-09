لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل الدروس المجانية بالمحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق فعاليات مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة العامة في المرحلة الثانوية العامة 2023، في إطار مبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، وذلك للعام العاشر على التوالي، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل».

القوافل التعليمية المجانية في المحافظات

ويهدف مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2023 إلى تحسين نظام التعليم الأساسي وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب على مدار اليوم، وذلك بتقديم محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة.

وفي وقت سابق، أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بتنظيم هذه القوافل التعليمية المجانية 2023 لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أنها تهدف إلى تحقيق نتائج متميزة للطلاب وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إشادة الأهالي بالقوافل التعليمية بالمحافظات

وأثنى عدد من الأهالي على مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2023، والذي يعد من أبرز المشروعات التي تهدف إليها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها، إّ يعتبر هذا المشروع استمرارًا للقوافل داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالصعيد والمحافظات الحدودية، وذلك لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية «بناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة المنيا، علي أهمية القوافل التعليمية المجانية 2023 لطلاب الثانوية العامة، موضحا، أن القوافل التعليمية بالمحافظة تنفذ في مركز شباب ناصر ملوى وقاعة مجلس المدينة بملوى، حيث استفاد أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الشهادة الثانوية في خمس مواد مختلفة.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة، تعمل على تفعيل خاصية البث المباشر وتسجيل الفيديوهات لكافة المحاضرات لتعظيم الاستفادة للجميع، موجهًا الشكر لجميع القائمين على التغطية الإعلامية لهذة القوافل التعليمية لتحقيق الاستفادة علي نطاق واسع لجميع طلاب الثانوية العامة 2023.