تفاصيل المنتدى الحضري العالمي.. تستضيفه مصر نوفمبر 2024

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المنتدى الحضري العالمي يعد واحدًا من أهم الأحداث العالمية في مجالات التنمية العمرانية، مشيرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، إلى أن مصر تستعد لاستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى في نوفمبر 2024، لتعد بذلك المرة الأولى التي يتم تنظيم المنتدى فيها داخل القارة الإفريقية منذ 20 عامًا.

وأشار المركز إلى أن مصر تستضيف الدور الـ12 من المنتدى الحضرى العالمي في نوفمبر 2024، موضحا تفاصيل المنتدى كالتالي:

- المنتدى يقام لأول مرة في أفريقيا منذ ما يزيد عن 20 عاما وأول مرة يعقد في مدينة القاهرة.

- أسست الأمم المتحدة المنتدى الحضرى العالمى فى 2001، وذلك لمناقشة أهم مشكلات التحضر السريع وتأثيره على الأشخاص والمدن والاقتصاد وتغير المناخ.

- المنتدى يعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كل عامين.

- كيان الأمم المتحدة المسؤول عن التنمية الحضرية المستدامة فيما يزيد عن 90 دولة.

- اختيار مصر يعد تتويجا للنجاحات التى تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جائزة «scroll of honor» لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى العمران المستدام عام 2021 بالإضافة إلى نجاح تنظيم cop27 في شرم الشيخ.