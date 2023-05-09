إزالة 239 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إزالة 239 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 1 مايو الجاري.

شن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بمدرية أمن سوهاج بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 145 حالة تعد على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 14438 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 94 حالة على الأراضي الزراعية على مساحة 36 فدانا و6 أسهم.

وشدد «الفقي» على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.